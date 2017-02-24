Написать код на Javascript для сайта.

Сайт: шкаф-купе-кемерово.рф Необходимо поправить косяки предыдущего программиста и добавить один попап. Задачи в doc документе во вложении (если возникнут вопросы - пишите в ЛС, в файле пометки для предыдущего программиста).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Обработка "радио" кнопок для калькулятора.
При выборе кнопки отображается своя, определенная форма
для ввода значения угла в градусах, радианах и с числом ПИ.
(поясняющие картинки во вложении)
2. Обработка ввода десятичного разделителя.
а) Разрешаем ввод чисел от 0 до 9.
б) При нажатии любой кнопки, несущей любой возможный десятичный разделитель в любой раскладке (>/.,>
необходимо подменить отправленный с клавиатуры символ так, чтобы в поле ввода попал правильный десятичный разделитель.
в) Запрещаем ввод всех остальных символов, кроме указанных в пунктах ( а, б ). А при попытке ввода запрещенного символа, подсвечиваем поле ввода.
г) Блокируем попытку ввода более чем одного десятичного разделителя.
3. При использовании калькулятора на мобильных устройствах, сразу открывать цифровую клавиатуру.
Встроить эти коды в уже существующий калькулятор.
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