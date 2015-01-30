Сделать сайт на WordPress по готовому дизайну

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок160 просмотров
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Добрый день. Необходимо сделать сайт по готовому дизайну (PSD), а также подключить все функции, чтобы был полностью готов к работе.

Грубо говоря, это блог с небольшим каталогом. Из функционала также слайдер в шапке, плагин с отзывами и простой поиск. Сайдбар - виджет ВК, дубль заголовков из Блога и из Рейтинга (этого блока пока в макете нет, но он такой же как Блог). 

В качестве CMS - WordPress.

По ключевому функционалу имеем блог и каталог товара с фильтром по категориям (одного уровня). Верстка адаптивная. Детали уже в ТЗ. Дизайн сайта прилагаю на картинках. Будут мелкие правки, но суть не изменится. 

Оплата поэтапная по мере выполнения. Количество и состав этапов обсуждается индивидуально. Все работы должны вестись на вашей тестовой площадке с обязательной демонстрацией промежуточных результатов.

Сроки не горят, но за 2-3 недели надо управится. Пишите предложения по цене и срокам. 

WordPressСайт на WordPress
7 лет назад
Vedroid3000
Володимир 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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