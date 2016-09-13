Копирование перечня заболеваний с сайта на сайт

Здравствуйте!

Необходимо скопировать весь перечень заболеваний https://denascorp.ru/?t=med на сайт http://denasdiadens.ru/ (на движке OpenCart) вместе с картинками (перечень заболеваний будет располагаться в отдельном пункте главного меню).

Условия следующие:

- внешних ссылок быть не должно;

- все картинки в тексте должны будут подружаться с http://denasdiadens.ru/.

+ эту же операцию надо произвести для сайтов: http://www.denas-spb.ru/ и http://denas-shop.msk.ru/ (оба на движке OpenCart)

Указывайте пож-та стоимость и сроки!