Исправить ошибки из журнала ошибок на сайте Opencart

Веб-программированиеЗавершен5 заявок149 просмотров
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Просмотреть и исправить проблемы из журнала ошибок, а также проблемы на которые ссылается Googlebot при индексации сайта.

OpenCart
7 лет назад
BarmaleyRUS
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
seregan3
Сергей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
3 дня
Всё в срок, регулярно на связи, рекомендую.
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