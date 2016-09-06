Правки по Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки195 просмотров
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raddio.net 

Сразу напишу что шаблон там покупной и все новости лежат не в стандартных записях post если это имеет разницу.

1. Создать какойто фильтр сортировки, на страницах категорий и архивов. Сортировать по дате, названию, прослушиванию, лайкам. 

2. Вывести на страницу raddio.net/top100-radio/   100 радиостанций по рейтингу. Я вот вывел одним плагином, но это не то что нужно, так как он там во первых криво выводит, а во вторых там работает его счетчик, по которому он их выводит.

3. Добавил плагин Избраное. Но он почемуто на странице raddio.net/favorites/  не показывает избранное. Понять почему. 

4. Сгенерировать карту сайта xml. Самый поплуряный плагин для WP – Google XML Sitemaps  создает страницу с радио но она не открываеться так как в ней очень много записей. 

Нужно либо какойто другой поставить где можно регулировать колличество выводимых записей в Sitemap и разбить их на несколько страниц. 

5. Прописать ссылке на сайт, где идет ссылка на сайт радиостанции. raddio.net/225318-mythosg...  target="_blank"    

6. Также сейчас категории, теги, языки у них счетчик почемуто фактически везде в админке показывает 0, нужно сделать так чтоб показывал явное колличество новостей в них. Там сейчас очень много записей. Может в этом проблема....

WordPress
7 лет назад
CeR6eR
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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