Правки по Wordpress

Нужен программист который разбирается в Asterisk , работа займет примерно месяц. Требуется написать веб часть для кол центра, работа со звонками. Вывод инфо, прием звонков, пере адресация, "веб звонки". Напишите стоимость вашего месяца работы. ТЗ по пунктам ...
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Сразу напишу что шаблон там покупной и все новости лежат не в стандартных записях post если это имеет разницу.
1. Создать какойто фильтр сортировки, на страницах категорий и архивов. Сортировать по дате, названию, прослушиванию, лайкам.
2. Вывести на страницу raddio.net/top100-radio/ 100 радиостанций по рейтингу. Я вот вывел одним плагином, но это не то что нужно, так как он там во первых криво выводит, а во вторых там работает его счетчик, по которому он их выводит.
3. Добавил плагин Избраное. Но он почемуто на странице raddio.net/favorites/ не показывает избранное. Понять почему.
4. Сгенерировать карту сайта xml. Самый поплуряный плагин для WP – Google XML Sitemaps создает страницу с радио но она не открываеться так как в ней очень много записей.
Нужно либо какойто другой поставить где можно регулировать колличество выводимых записей в Sitemap и разбить их на несколько страниц.
5. Прописать ссылке на сайт, где идет ссылка на сайт радиостанции. raddio.net/225318-mythosg... target="_blank"
6. Также сейчас категории, теги, языки у них счетчик почемуто фактически везде в админке показывает 0, нужно сделать так чтоб показывал явное колличество новостей в них. Там сейчас очень много записей. Может в этом проблема....
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