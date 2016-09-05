Ячейки Вороного и javascript

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать модуль на основе https://strongriley.github.io/d3/ex/voronoi.html

Суть в следующем: имеется набор базовых точек (координат), которые

необходимо хаотично смещать в пределах области задаваемого радиусом, и

строить на их основе ячейки.

Необходимо регулировать область поиска (радиус) и хаотичность (необходимо применить шумовую функцию). Эти

параметры должны быть анимированы.

Ячейки разукрашиваются по известному алгоритму.

Результат необходимо сохранять в svg (это реализовано).

p.s. модуль уже разработан, но работает с багами и отсутствует анимация. при

желании можно взять его за основу. стоимость обсуждается.

Javascript
7 лет назад
G-Jerom
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад