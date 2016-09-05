Сайт-каталог

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки203 просмотра
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1. Создать базовую инфраструктуру блога.

http://www.yiiframework.com/doc/blog/1.1/en/start.requirements

2. Создать базовую инфраструктуру дерева категорий. 

- CRUD для категорий, отображение их в табличном виде с пейджерм. 

- В каждую категорию, можно добавить подкатегории вложенностью до 5 пунктов. 

3. Создать страницу для добавления товара. 

- Галлерея картинок 

- Описание 

- Выбор категории/.../подкатетегории/ 

3.1 Отображение товара, возможность поставить отценку. 

4. Добавить возможность комментировать товары 

- Анонимный+Зарегестрированный пользователь 

- Возможно отвечать на комментарии(образуется дерево комментариев) 

- Возможно поставить лайк/дизлайк для комментариев(+1/-1) 

4.1. Пользователь может смотреть свои комменты на бекенде 

-ответы на его комменты – (Ответ [пользвователя] на ваш комментарий к товару[ссылка на товар]) 

- на комменты в той же ветке где он оставлял комментарий. – (Новый комментарий к товару[ссылка на товар]) 

- Интерфейс как почтовый ящик все в 1. Не прочитанные, выделяются жирным 

- Оповещение о новых комментах. 

5. Подключить elastic search 

- Текстовый поиск по названию товара, всем категориям, подкатегориям, описанию, комментариям. 

- Вывод всех товаров по  категори и и подкатегориям.(Категория1/, Категория1/Подкатегория1/, Категория1/Подкатегория1/../ПодкатегорияN/) 

6. Подклчение интерфейса 

- Фронтенд, – на основе существующего шаблона 

- Минималистичный бекенд

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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