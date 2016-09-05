Сайт-каталог

http://m-trokot.ru http://m-trokot.ru Согласно данному сервису надо дотянуть до 90% https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Создать базовую инфраструктуру блога.
http://www.yiiframework.com/doc/blog/1.1/en/start.requirements
2. Создать базовую инфраструктуру дерева категорий.
- CRUD для категорий, отображение их в табличном виде с пейджерм.
- В каждую категорию, можно добавить подкатегории вложенностью до 5 пунктов.
3. Создать страницу для добавления товара.
- Галлерея картинок
- Описание
- Выбор категории/.../подкатетегории/
3.1 Отображение товара, возможность поставить отценку.
4. Добавить возможность комментировать товары
- Анонимный+Зарегестрированный пользователь
- Возможно отвечать на комментарии(образуется дерево комментариев)
- Возможно поставить лайк/дизлайк для комментариев(+1/-1)
4.1. Пользователь может смотреть свои комменты на бекенде
-ответы на его комменты – (Ответ [пользвователя] на ваш комментарий к товару[ссылка на товар])
- на комменты в той же ветке где он оставлял комментарий. – (Новый комментарий к товару[ссылка на товар])
- Интерфейс как почтовый ящик все в 1. Не прочитанные, выделяются жирным
- Оповещение о новых комментах.
5. Подключить elastic search
- Текстовый поиск по названию товара, всем категориям, подкатегориям, описанию, комментариям.
- Вывод всех товаров по категори и и подкатегориям.(Категория1/, Категория1/Подкатегория1/, Категория1/Подкатегория1/../ПодкатегорияN/)
6. Подклчение интерфейса
- Фронтенд, – на основе существующего шаблона
- Минималистичный бекенд
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