Сайт-каталог

1. Создать базовую инфраструктуру блога.

http://www.yiiframework.com/doc/blog/1.1/en/start.requirements

2. Создать базовую инфраструктуру дерева категорий.

- CRUD для категорий, отображение их в табличном виде с пейджерм.

- В каждую категорию, можно добавить подкатегории вложенностью до 5 пунктов.

3. Создать страницу для добавления товара.

- Галлерея картинок

- Описание

- Выбор категории/.../подкатетегории/

3.1 Отображение товара, возможность поставить отценку.

4. Добавить возможность комментировать товары

- Анонимный+Зарегестрированный пользователь

- Возможно отвечать на комментарии(образуется дерево комментариев)

- Возможно поставить лайк/дизлайк для комментариев(+1/-1)

4.1. Пользователь может смотреть свои комменты на бекенде

-ответы на его комменты – (Ответ [пользвователя] на ваш комментарий к товару[ссылка на товар])

- на комменты в той же ветке где он оставлял комментарий. – (Новый комментарий к товару[ссылка на товар])

- Интерфейс как почтовый ящик все в 1. Не прочитанные, выделяются жирным

- Оповещение о новых комментах.

5. Подключить elastic search

- Текстовый поиск по названию товара, всем категориям, подкатегориям, описанию, комментариям.

- Вывод всех товаров по категори и и подкатегориям.(Категория1/, Категория1/Подкатегория1/, Категория1/Подкатегория1/../ПодкатегорияN/)

6. Подклчение интерфейса

- Фронтенд, – на основе существующего шаблона

- Минималистичный бекенд