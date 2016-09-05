Доработка плагина lazy loading (Webasyst)

На сайте http://bison-media.ru установлен плагин для «ленивой загрузки» товаров – lazy loading.

При его работе, если перейти на страницу товара и вернуться обратно, то вас автоматически перекидывает наверх (т.е. в начало категории).

Если человек листал-листал категорию, потом перешел на страницу товара и

вернулся обратно, то ему придется опять листать до того места, где он

остановился.

Задача: Добавить возможность возврата на то же место на странице категории, где и находился пользователь.