Отображение продвижения клиентов в графике на вордпрес

Нужно реализовать отображение продвижения клиентов в графике.

с помощью плагина – wordpress.org/plugins/vis...

гугл форм, или другим способом

так что бы при заполнении два типа данных.

1- время проверки (в календарных числах)

2 – показатель проверки зрения. Какую клиент видит строку и сколько цифр из десяти. Т.е отображение простое число и десятая часть. ( например 3.5 или 4.7 и тд...)

- нужно что бы можно было выбрать для какого глаза была проверка: правый, левый, оба.

- нужно что бы граф выводился на отдельную страницу сайта так что бы клиент видел его продвижение, при входе на сайт после регистрации.

- на это же странице можно вводить новые данные проверки зрения (выбрать число и отметить показатели проверки зрения)

и желательно но не обязательно что бы можно было вевести графики всех клиентов на отдельной странице сайта.