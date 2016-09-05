Нужно написать бота Заходим на сайты по списку и заполнять нужные данные по домену. 1) Контактные данные 2) Определить сайт к одному из видов, инфо, розничные продажи, оптовые продажи, производство. 3) Поиск и загрузка прайса Нужен программист в команду ...
Отображение продвижения клиентов в графике на вордпрес
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно реализовать отображение продвижения клиентов в графике.
с помощью плагина – wordpress.org/plugins/vis...
гугл форм, или другим способом
так что бы при заполнении два типа данных.
1- время проверки (в календарных числах)
2 – показатель проверки зрения. Какую клиент видит строку и сколько цифр из десяти. Т.е отображение простое число и десятая часть. ( например 3.5 или 4.7 и тд...)
- нужно что бы можно было выбрать для какого глаза была проверка: правый, левый, оба.
- нужно что бы граф выводился на отдельную страницу сайта так что бы клиент видел его продвижение, при входе на сайт после регистрации.
- на это же странице можно вводить новые данные проверки зрения (выбрать число и отметить показатели проверки зрения)
и желательно но не обязательно что бы можно было вевести графики всех клиентов на отдельной странице сайта.
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