Доработка проекта на CodeIgniter

Веб-программированиеЗавершен4 заявки172 просмотра
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Доброго времени суток! Прежде чем читать задание внимательно ознакомьтесь с продуктом который следует доработать. В двух словах это система учета продаж, которую нужно адаптировать под нужды магазина оптики. Задействовать в систему мастера по изготовлению и ремонту, курьера доставляющего товар, контрагентов готовящих отгрузки (через свои телефоны они должны указывать статус своих задач) и так:

Требуется доработка проекта на CodeIgniter, а именно : https://codecanyon.net/item/stock-manager-advance-with-point-of-sale-module/5403161 (Система учета продаж с POS)

Что следует сделать:

1. При оформлении продажи  добавить данные о покупателе (ФИО, Телефон, емайл, номер дисконт карты) или же выбрать зарегистрированного пользователя и учитывать его накопительные, скидки и тд. Система должна отправлять уведомление о покупке клиенту (SMS/Email/Telegram/whatsapp )

2. Добавить услуги, ( отличие от товара не имеет остатков. Вместо закупочной цены - себестоимость (расходы). Имеет минимальную стоимость предоплаты в %) Услуга может быть бесплатной если на нее проводится акция ) услугу выполняет определенный сотрудник, который при оформлении услуги через POS интерфейс, получает уведомление (SMS/Email/Telegram/whatsapp ) и на определенной странице видит список работ которые он должен выполнить и указать статус для них (готово, не готово) 

Услуга создается администратором, продавец уже просто выбирает ее и оформляет в POS. Услуга имеет дату выполнения

3. Товары на заказ (товар которого нет в наличии, но его могут доставить в течении определенного времени (указывается индивидуально при заполнении) так же имеет закупочную стоимость, срок доставки, стоимость доставки и статус оплаты за него контрагенту, что тоже должно проходить по расходам) товары на заказ могут быть отменены, при этом размер предоплаты возвращается клиенту (возврат)

При оформлении " товара на заказ" через POS терминал, система должна отправить запрос контрагенту)(SMS/Email/Telegram/whatsapp )

по определенной ссылке должен быть доступен список заказов у контрагента который может переключить статус каждого заказа (да) (нет) . Сумма всех положительно указанных товаров должна быть отображена на странице. Кнопка "Вызвать курьера" должна инициировать услугу доставки (уведомить курьера у которого в свою очередь должна быть своя страничка со статусами)

4. Заказы на изготовление очков, содержат в себе товары и услуги. Имеют статус, номер и срок выполнения.

1.Сроки изготовления

2.Товары (из базы данных)

3. Товары на заказ (из базы данных, срок изготовления заказа учитывает сроки доставки товаров на заказ)

       3. Услуги (из базы данных)

4. Данные клиента, уведомления о оформлении заказа и сроках готовности на (SMS/Email/Telegram/whatsapp )

5.Номер заказа

6. Отдельная страница управления заказами у продавца 

       7. Отдельная страница управления заказами у админа

        (SMS/Email/Telegram/whatsapp )

       8. Уведомление клиента о готовности заказа

       9. Статус заказа  состоит из списка статусов мастера, курьера, контрагента. виден для продавцов и админов, которые могут так же сами изменить 

       10. Заказ может иметь минимальную предоплату % от стоимости товаров и услуг 

7 лет назад
3499991
33 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
laravel-vue
Сергей 
41 годУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$250
20 дней
Работали с Сергеем над проектом, все поставленные задачи он выполнил. Дальнейшее сотрудничество приостановлено так как имеются разногласия в том какой функционал нам нужен и каким он его хочет сделать.
Все прошло замечательно: постановка задач, согласование, выяснение спорных вопросов... все четко, и на должном уровне... Очень чуткий и отзывчивый заказчик.
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