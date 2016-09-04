Поправить JS-скрипт

Дорого дня ув. коллеги. И так есть сайт торговая площадка на опенкарт и мултимерч с длинным доменом. Также есть второй домен коротки для ВИП компании. Если компания вип то админ на сервере создает поддомен запись CHAME company.domen.ru и ...
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Есть верстка http://goo.gl/2krMDW
На первом экране есть всплывающие слова.
Есть несколько проблем:
1. Иногда несколько слов (3-4) всплывают одновременно. Прям синхронно.
2. Тоже несколько слов всплывают в куче. Не синхронно, но все рядом.
3. Через какое-то время после загрузки страницы слова начинают всплывать на одном и том же месте.
Надо это всё поправить.
Бюджет обсуждается.
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