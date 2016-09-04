Поправить JS-скрипт

Есть верстка http://goo.gl/2krMDW

На первом экране есть всплывающие слова.

Есть несколько проблем:

1. Иногда несколько слов (3-4) всплывают одновременно. Прям синхронно.

2. Тоже несколько слов всплывают в куче. Не синхронно, но все рядом.

3. Через какое-то время после загрузки страницы слова начинают всплывать на одном и том же месте.

Надо это всё поправить.

Бюджет обсуждается.