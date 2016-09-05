Исправить ошибку на страничке отзывов в shop-script 309

Веб-программированиеЗавершен5 заявок140 просмотров
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На страничке отзывов ошибка:

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Необходимо исправить. CMS сайта shop-script 309. Cайт multimix.net.ua

7 лет назад
igor02300230
51 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Kovalsky
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$6
1 день
Сделал работу раньше заявленного срока, указал на ошибки сайта, на которые я не обратил внимания. Всё исправил, работа качественная, в общении человек супер. Рекомендую как профессионала.
Хороший заказчик и адекватный человек. Вопросов по постановке задачи, коммуникации и оплате не возникло совсем. Советую к сотрудничеству.