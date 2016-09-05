Здравствуйте друзья! Нужна Ваша помощь. Нужно доделать портал + развернуть на хостинге. В приложении ТЗ. Оплата за каждый пункт после проверки. В заявке пишите: 1) Цену всего проекта, примерную 2) Срок всего проекта, примерный
Исправить ошибку на страничке отзывов в shop-script 309
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На страничке отзывов ошибка:
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /hosting/b10-24322/data/www/multimix.net.ua/published/SC/html/scripts/core_functions/error_functions.php on line 40
Необходимо исправить. CMS сайта shop-script 309. Cайт multimix.net.ua
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