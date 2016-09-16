Разработка прототипа страниц

На выходе функция должна возвращать: 1. Длительность видео в формате 00:00:00 2. Ключевые слова ролика 3. Ссылки на превью во всех возможных размерах, предоставляемых YouTube - ом. На выходе в ввиде массива: ссылка, размер в КБ, и разрешение. 4. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для первой немного упрощённой версии сервиса по типу как youla.io разработать прототип страниц.
Рассчитываем на 60-80 уе. Сроки 2 дня.
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