Доработать плагин вопрос-ответ на WordPress

Проект: http://solverbook.com

Надо доделать внедрение плагина вопрос-ответ на WordPress

http://ru.solverbook.com/dwqa-questions/ - создал вопрос, а он не в дизайне сайта, надо вставить его в стандартную верстку, как и первую страницу. Надо включить возможность регистрации, чтобы человек после регистрации мог задавать вопросы и отвечать.

В ответах пишите цену, срок и опыт работы с WP.