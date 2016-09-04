Доработать плагин вопрос-ответ на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок139 просмотров
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Проект: http://solverbook.com

Надо доделать внедрение плагина вопрос-ответ на WordPress

http://ru.solverbook.com/dwqa-questions/ - создал вопрос, а он не в дизайне сайта, надо вставить его в стандартную верстку, как и первую страницу. Надо включить возможность регистрации, чтобы человек после регистрации мог задавать вопросы и отвечать.

В ответах пишите цену, срок и опыт работы с WP.

WordPress
7 лет назад
Fliric
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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