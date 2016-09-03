Сделать сайт на WordPress мультиязычным и адаптировать разделы сайта

Здравствуйте! Имеется достаточно сложный сайт на WordPress на русском языке и необходимо сделать возможность переключаться на его английскую версию.

Скорее всего это установка какого-то продвинутого мультиязычного плагина и адаптация его под все разделы сайта.

В результате пользователь должен иметь возможность выбирать язык на котором будет отображаться сайт и контент.

Буду рад ответить на вопросы.

Указывайте пожалуйста сроки и стоимость. Спасибо!