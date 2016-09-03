Запрограммировать сайт. Привязать к modX

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки158 просмотров
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Есть готовый сайт http://cnt.dreamit.ru/ - он мой. Срисовали с него дизайн с изменением для другой компании в другом сегменте. Дизайн этот есть в PSD. Мне нужно сверстать его, запрограммить и привязать к modX.

Добавили блок новостей. Убрали лишнее вроде схемы проезда и сертификата.

MODX
7 лет назад
larrygrant2
Антон 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад