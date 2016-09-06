На сайте есть апи, после коректировки стал работать не правильно нужно разобратся с проблемой.
Требуется исправить ошибки по подключению сайта к API
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Требуется исправить ошибки по подключению сайта к API по продаже броней в отели, сайт на WP и WooCommerce
Номера и отели созданы через посты, без вукомерса
Вукомерс при бронировании использовался только
Апи нужен для того, когда бронь проходит отправить данные на другой сайт, о этой брони
в общем надо в плагине апи, немного логику работы подправить чтоб не с вукомерса брал статус брони, а с вн. системы
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