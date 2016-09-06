Требуется исправить ошибки по подключению сайта к API по продаже броней в отели, сайт на WP и WooCommerce

Номера и отели созданы через посты, без вукомерса

Вукомерс при бронировании использовался только

Апи нужен для того, когда бронь проходит отправить данные на другой сайт, о этой брони

в общем надо в плагине апи, немного логику работы подправить чтоб не с вукомерса брал статус брони, а с вн. системы