Требуется администратор чтобы перенести сайт с БД, 3-6 поддоменов, замена доменого имени. работа с сертификатами или через SSH нужно найти и прописать доступы к mysql в файлах.
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Добавить в код темы новые виды ЧПУ и авт. создание страниц для WP имеем страницы вида www.site.ru/listings/doma необходимо добавить страницы автоматически сл. вида: ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
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Требуется написать плагин или скрипт для WP, можно на php или Python. можно можно предложить либо скрипт который формирует непосредственно csv файл с определенными полями либо плагин непосредственно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Требуется исправить ошибки по подключению сайта к API по продаже броней в отели, сайт на WP и WooCommerce Номера и отели созданы через посты, без вукомерса Вукомерс при бронировании использовался только ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Подключить к сайту систему оплату paymaster.ru по протоколу, аналогично как сейчас подключена пейпал сайт на WP, в пеймастер уже добавлен и одобрен, способы оплаты уже активированы в пеймастере: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Нужно изменить дизайн на joomle 2.5, сайт портальный, дизайн просто так не встает пишет ошибки оплата по факту работы так как сайт посещаемый, нужно провести изменение дизайна сначала на денвере, когда ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
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Привет Ребята! Помогите, кто может написать несложный шаблон на iMacros для Мозиллы Что нужно? 1. У меня есть скрипт, его немного нужно доработать через iMacros ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад