Изменить дизайн на сайте портале на joomle 2.5

Нужно изменить дизайн на joomle 2.5, сайт портальный, дизайн просто так не встает пишет ошибки

оплата по факту работы

так как сайт посещаемый, нужно провести изменение дизайна сначала на денвере, когда все заработает

перенести дизайн на сервер НОЧЬЮ, и протестировать!