Изменить дизайн на сайте портале на joomle 2.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка101 просмотр

Нужно изменить дизайн на joomle 2.5, сайт портальный, дизайн просто так не встает пишет ошибки

оплата по факту работы

так как сайт посещаемый, нужно провести изменение дизайна сначала на денвере, когда все заработает

перенести дизайн на сервер НОЧЬЮ, и протестировать!

11 лет назад
kames
Вали 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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