Придумать дизайн информационного сайта. Сайт со статьями на разную тематику. Главную и второстепенные страницы. Желательно в короткие сроки.
Переделать шапку
Есть готовый сайт. Нужно для него нарисовать новую шапку.
В заявках сразу оставляйте свой скайп. Приступить нужно сейчас.
Срок сдачи, утро.
Заявки фрилансеров
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