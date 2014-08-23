Дизайн сайта бесплатных программ для ПК

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок1787 просмотров
#1$150

Для сайта о бесплатном программном обеспечении нужен дизайн главной страницы. Подробности в прикрепленном документе. С победителем возможна работа по созданию внутренних страниц для данного проекта за дополнительную плату.

11 лет назад
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Победитель конкурса

allme
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
#1
Выполнил конкурсную работу на отлично, быстро внес корректировки по просьбе и передал файл страницы. Продолжим работать. Благодарность!
Во всех смыслах хорошее сотрудничество. То, что в простонародье называется -без сучка и задоринки. Так, что советую.

Заявки фрилансеров

allme
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
#1

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