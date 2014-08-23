Нужна разработка дизайна для 3х вап сайтов для просмотра видео. Главная и 2 внутр страницы. Последующая верстка.
Дизайн сайта бесплатных программ для ПК
Для сайта о бесплатном программном обеспечении нужен дизайн главной страницы. Подробности в прикрепленном документе. С победителем возможна работа по созданию внутренних страниц для данного проекта за дополнительную плату.
Победитель конкурса
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