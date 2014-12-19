Дизайн сайт ветеранов спорта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок126 просмотров

Нарисовать дизайн сайта ветеранов спорта. Дизайн легкий, структура уже продумана, элементы графики и логотипов есть которые можно использовать в дизайне, есть в приложение. Все слова и названия меню один к одному!

11 лет назад
wave
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$80
1 день
Все отлично, сделано во время и качественно!
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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