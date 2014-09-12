Нужен дизайн сайта в стиле барокко

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки260 просмотров

Нужно выполнить дизайн сайта для дизайнера интерьера. Нужна отрисовка логотипа, главной и 3 внутренних страниц. Есть бриф, задание - переплюнуть главного конкурента. Жду предложения по ценам и срокам.

11 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$250
5 дней
Отличный дизайнер! Хорошо выполнил задачу, проектом доволен.
Рад сотрудничеству! Чёткое тз. Оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mir19on
Илья 
33 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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