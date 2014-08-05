7 зон просмотра. на одной из зон нужно отрисовать комиксом (инфографикой) 5 этапов. прототип набросал (прикрепил) Цена вопроса и сроки?
Дизайн внутренней страницы
Дизайн внутренней страницы - карточки поставщика.
сайт
исходник нужной существующей страницы будет предоставлен исполнителю
подробно во вложении.
нужно грамотно расположить элементы, по необходимости оформить иконками
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