Дизайн-концепция сайта для детского центра

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт37 заявок264 просмотра

Требуется разработка концепции и дизайна (исходников) для центра детского развития исходя из представленных требований и материалов.

Индивидуальный подход к дизайну, понимание тематики и креативность приветствуются.

Своевременную оплату гарантируем.

11 лет назад
Darimaritee
45 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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