Сделать дизайн сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок193 просмотра

Для информационного сайта нужен дизайн - простой и функциональный и не дорого!

Пример http://experttrub.ru/

Оформить по всем стандартам юзабиите.

Укажите вашу цену и как быстро сделаете? А также ваше портфолио.

Рассматривать заявки будем с адекватными ценами, бюджет не большой.

WordPress
11 лет назад
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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