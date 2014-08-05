Дизайнер с чувством юмора

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок289 просмотров

Требуется создание демотиваторов, комиксов, забавных картинок для портала танцев (pole dance, стретчинг). Оплата за картинку 50 руб. Закупаем в любом количестве.

11 лет назад
volkova1223
Алена 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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