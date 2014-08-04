Дизайн лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт46 заявок207 просмотров

1. Требуется сделать дизайн лендинга по образцу

2. Размер страницы – три экрана, которые на моем изображени разделены экранами браузера. экраны браузеров в самом дизайне отображать не нужно.

3. Цвет фона – белый, общий стиль – сдержанный, минимализм.

4. Назначение странички – вызвать интерес посетителя к услуге привлечения

клиентов через интернет и получить контактные данные.

5.Фотографии к картинкам во вложении

6. Визуально выделить заголовки: "Хотите клиентов из интернета?" , "Преимущества лидогенерации”, “Почему с нами удобно работать?”

7. Необходима Ваша готовность внести 2-3 правки в страничку, "докрутить"

дизайн, предоставление исходников в jpg.

Лидогенерация
11 лет назад
lid-shop
Артем 
42 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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