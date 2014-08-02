Нарисовать дизайн лэндинга cash4brands.ru. От существующего он будет отличаться расположением элементов, а также добавлением некоторых новых, таких как видео, отзывы, и некоторых других. Похожие сайты конкурентов, общее оформление и расположение элементов кажется удачным: maximani.ru, cashmeback.ru, ...
Дизайн посадочной страницы
Нужен продающий дизайн для лэндинга.
В отклике пишите сроки работы и бюджет.
Подробное ТЗ, после того, как выберу исполнителя.
Дизайнеры, которые делают работу сочно и с удовольствием приветствуются!
Хороших исполнителей выделяю и обеспечиваю постоянными заказами.
За хорошую работу даю премии сверх фиксированного бюджета.
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