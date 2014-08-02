Дизайн одностраничника

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка176 просмотров

Нужен дизайн одностраничника.

Лэндинг будет примерно на 5 экранов, с 3-4 формами захвата контактов.

ТЗ высылаю в мокапе тем, кто отзовётся на проект.

Работаю только с теми у кого есть положительные отзывы и портфолио.

11 лет назад
kolumb2011
Алексей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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