Есть сайт-одностраничник, посвященный новостройке - www.novbud.kiev.ua. Необходимо выполнить его редизайн и добавить параллакс эффекты. Содержание сайта менять не надо. Также добавить каких-нибудь "продающих" штучек. Есть хорошие панорамные фото, которые можно использовать как фоновые (примеры ...
Дизайн сайта
Нужен дизайн сайта по тз
Заявки фрилансеров
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