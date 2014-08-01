Сделать РеДизайн шапки инет-магазина

Необходимо сделать редизайн шапки интернет-магазина рыболовных снастей.

При этом, необходимо, чтобы дизайн был в патриотичном стиле.

Имеется ввиду, то, что сайт должен быть в тренде "Украина - единая страна". Например, логотип с национальным флагом, национальная символика или атрибутика может присутствовать в шапке и т.п.

Нужна качественная работа. Дизайн шапки должен быть приятный и лёгкий.

Ссылку на магазин кину в личку, после того как посмотрю ваше портфолио.

Спасибо за внимание.