Дизайн одностраничника. С опытом дизайна продающих страниц от 1 года. В портфолио должны быть работы в области СРО. В отклике указывайте: 1. Стоимость Вашей работы. 2. Реальные сроки выполнения.
Сделать РеДизайн шапки инет-магазина
Необходимо сделать редизайн шапки интернет-магазина рыболовных снастей.
При этом, необходимо, чтобы дизайн был в патриотичном стиле.
Имеется ввиду, то, что сайт должен быть в тренде "Украина - единая страна". Например, логотип с национальным флагом, национальная символика или атрибутика может присутствовать в шапке и т.п.
Нужна качественная работа. Дизайн шапки должен быть приятный и лёгкий.
Ссылку на магазин кину в личку, после того как посмотрю ваше портфолио.
Спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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