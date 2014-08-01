Дизайн одностраничника.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок244 просмотра

Дизайн одностраничника. С опытом дизайна продающих страниц от 1 года. В портфолио должны быть работы в области СРО.

В отклике указывайте:

1. Стоимость Вашей работы.

2. Реальные сроки выполнения.

11 лет назад
Filus
Филюс 
51 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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