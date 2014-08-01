Создать дизайн одностраничника (лэндинга) в соответствии с макетом. Макет прилагается. Страницу желательно сделать в светло-синих тонах. Картинки, инфографика - на ваш вкус Дизайн дб. простым и аккуратным
Дизайн одностраничника.
Дизайн одностраничника. С опытом дизайна продающих страниц от 1 года. В портфолио должны быть работы в области СРО.
В отклике указывайте:
1. Стоимость Вашей работы.
2. Реальные сроки выполнения.
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