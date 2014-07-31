Требуется веб-дизайнер для создания лэндинга. Бюджет 70$. В перспективе работа с постоянными заказами на одностраничники.
Дизайна для сайта с отзывами о заведения
Здравствуйте,
Есть сайт Geoola.com
Нужен редизайн/создание нового, так как ето не подходит под новые задачи + предыдущий дизайнер явно взял слишком много денег за слишком совковый дизайн.
Интересует легкий дизайн которые хорошо будет воспринят пользователем + с высоким юзабилити.
Сам я уже 4 года как програмист, но в сторону дизайна решил не соваться, так как голова в ету сторону не работает.
Как результат я хочу сдеать что то типа смеси https://foursquare.com (в плане дизайна) и http://www.yelp.com (в плане фунционала) одним словом взять лучшее из обоих сервисов.
Функциональные изменения и идеи приветствуются.
Приблизительно ТЗ приатачено к проекту.
Исполнители желательно из Украины + оплата на карту приватбанка
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