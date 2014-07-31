Дизайна для сайта с отзывами о заведения

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Закрыт25 заявок197 просмотров

Здравствуйте,

Есть сайт Geoola.com

Нужен редизайн/создание нового, так как ето не подходит под новые задачи + предыдущий дизайнер явно взял слишком много денег за слишком совковый дизайн.

Интересует легкий дизайн которые хорошо будет воспринят пользователем + с высоким юзабилити.

Сам я уже 4 года как програмист, но в сторону дизайна решил не соваться, так как голова в ету сторону не работает.

Как результат я хочу сдеать что то типа смеси https://foursquare.com (в плане дизайна) и http://www.yelp.com (в плане фунционала) одним словом взять лучшее из обоих сервисов.

Функциональные изменения и идеи приветствуются.

Приблизительно ТЗ приатачено к проекту.

Исполнители желательно из Украины + оплата на карту приватбанка

11 лет назад
Metallica
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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