Создание сайта(5 штук)

Здравствуйте!

Необходимо выполнить простой дизайн стандартного LP одностраничника, присутствуют таймер и форма заказа звонка. Можно по шаблону.

Время на выполнение 5 дней. Пример сайта stonebuy.ru. главное чтобы сайт выглядел как можно более дорого и оправдывал высокую цену продукта.