Требуется на основе коммерческого предложения сделать дизайн письма для рассылки (оформить для удобного чтения) Неплохой образец здесь - http://kladso.ru/letters/1/index.html Коммерческое предложение (word) по ссылке - https://www.dropbox.com/s/jv8gbdy2s4jqy39/compred.docx Логотип, фотографии ...
Создание сайта(5 штук)
Здравствуйте!
Необходимо выполнить простой дизайн стандартного LP одностраничника, присутствуют таймер и форма заказа звонка. Можно по шаблону.
Время на выполнение 5 дней. Пример сайта stonebuy.ru. главное чтобы сайт выглядел как можно более дорого и оправдывал высокую цену продукта.
Заявки фрилансеров
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