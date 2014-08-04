Дизайн и верстка главной страницы сайта

Требуется некий минимальный дизайн и верстка главной страницы проекта. Примерный шаблон во вложенном файле. Шаблон срисован с сайта http://www.b-kontur.ru/, примерно что-то такого типа, может попроще, хочется увидеть. Желательно, чтобы результат не был похож слишком сильно на оригинал. Расположение блоков, надписей можно менять, если при этом не пострадает здравый смысл. Логотип какой-то есть, см. вложение, но если заодно предложите другой вариант, будет отлично, можем оплатить отдельно.

В дальнейшем потребуются аналогичные услуги для других страниц сервиса.