Нужен красивый и качественный дизайн (+вёрстка) для интернет-магазина на основе PrestaShop - belpro.by, учитывая дизайн всех дополнительных модулей установленных на сайте. Обязательно указывайте сумму за работу.
Дизайн и верстка главной страницы сайта
Требуется некий минимальный дизайн и верстка главной страницы проекта. Примерный шаблон во вложенном файле. Шаблон срисован с сайта http://www.b-kontur.ru/, примерно что-то такого типа, может попроще, хочется увидеть. Желательно, чтобы результат не был похож слишком сильно на оригинал. Расположение блоков, надписей можно менять, если при этом не пострадает здравый смысл. Логотип какой-то есть, см. вложение, но если заодно предложите другой вариант, будет отлично, можем оплатить отдельно.
В дальнейшем потребуются аналогичные услуги для других страниц сервиса.
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