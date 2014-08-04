Дизайн и верстка главной страницы сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок171 просмотр

Требуется некий минимальный дизайн и верстка главной страницы проекта. Примерный шаблон во вложенном файле. Шаблон срисован с сайта http://www.b-kontur.ru/, примерно что-то такого типа, может попроще, хочется увидеть. Желательно, чтобы результат не был похож слишком сильно на оригинал. Расположение блоков, надписей можно менять, если при этом не пострадает здравый смысл. Логотип какой-то есть, см. вложение, но если заодно предложите другой вариант, будет отлично, можем оплатить отдельно.

В дальнейшем потребуются аналогичные услуги для других страниц сервиса.

11 лет назад
eco-proj
Степан 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Nastya-Oleinik
34 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$80
3 дня
Дизайн главной страницы сайта с первого раза "в десятку", по весьма общему описанию. Очень доволен и рекомендую всем.
Отличный заказчик! Спасибо за четкое ТЗ и своевременную оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Nastya-Oleinik
34 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад