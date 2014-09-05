Nastya-Oleinik

Анастасия Олейник Nastya-Oleinik

 
32 годаУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
web-design, ui/ux design

Здравствуйте.

Точная цена проекта оговаривается после рассмотрения ТЗ.

Дизайн

- уникальный дизайн сайта (главная - от 80$, второстепенные от 20$)

- уникальный дизайн LP (от 100$)

- уникальный дизайн визиток (одна сторона 40$, две стороны - 50$)

- разработка фирменного логотипа (от 60$)

- разработка баннеров (от 20$)

Верстка сайта

Цена оговаривается с заказчиком.

Гарантирую!

- индивидуальный подход

- высокое качество

- соблюдение сроков

Подхожу ответственно к исполнению работы. 

С уважением, Анастасия.

Верстка сайтаДизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
dimon3d1
Дмитрий 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$26
10 баллов
9 лет назад
Переделка макета
Всегда рад хорошему сотрудничеству. Все быстро и в срок. советую
Отличный заказчик. Всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Alex-77
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Хотел бы поблагодарить Анастасию за качественную работу - исполнение и оперативность на высоте, изначально обратил внимание на достойные работы в портфолио Анастасии и не разочаровался - дизайн требовался для личного сайта воспитателя детского сада и получился очень стильным и оригинальным. С удовольствием рекомендую Анастасию, готов сотрудничать в дальнейшем!
Очень хороший заказчик! Четко и подробно расписана постановка задачи. Своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
turion10
Дамир 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Фото заставка для сайта
Работа выполнена вовремя и качественно.
Ответственный заказчик. Хорошо поставлена задача. Оплата своевременная. Буду рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
mCalf
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Дизайн одной страницы
Всё было сделано хорошо. Я доволен. Рекомендую.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
eco-proj
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Дизайн и верстка главной страницы сайта
Дизайн главной страницы сайта с первого раза "в десятку", по весьма общему описанию. Очень доволен и рекомендую всем.
Отличный заказчик! Спасибо за четкое ТЗ и своевременную оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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7 отзывов
от $100
от 2 дней
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