Хотел бы поблагодарить Анастасию за качественную работу - исполнение и оперативность на высоте, изначально обратил внимание на достойные работы в портфолио Анастасии и не разочаровался - дизайн требовался для личного сайта воспитателя детского сада и получился очень стильным и оригинальным. С удовольствием рекомендую Анастасию, готов сотрудничать в дальнейшем!