web-design, ui/ux design
Здравствуйте.
Точная цена проекта оговаривается после рассмотрения ТЗ.
Дизайн
- уникальный дизайн сайта (главная - от 80$, второстепенные от 20$)
- уникальный дизайн LP (от 100$)
- уникальный дизайн визиток (одна сторона 40$, две стороны - 50$)
- разработка фирменного логотипа (от 60$)
- разработка баннеров (от 20$)
Верстка сайта
Цена оговаривается с заказчиком.
Гарантирую!
- индивидуальный подход
- высокое качество
- соблюдение сроков
Подхожу ответственно к исполнению работы.
С уважением, Анастасия.
Портфолио
- Мобильное приложение для ресторана "Махно Паб"147 просмотров
- Landing Page146 просмотров
- Landing Page (concept)177 просмотров
- Ленд TRX285 просмотров
- MyCase231 просмотр
- Пластиковая карта "Кампус"370 просмотров
- Икра230 просмотров
- Гироскутеры234 просмотра
- Визитка Туристический оператор "КОТЕ"494 просмотра
- Лендинг "Peony, чистка лица"330 просмотров
- Embox276 просмотров
- Домашняя выпечка349 просмотров
Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
9 лет назад
Всегда рад хорошему сотрудничеству. Все быстро и в срок. советую
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую для сотрудничества.
$70
10 баллов
9 лет назад
Хотел бы поблагодарить Анастасию за качественную работу - исполнение и оперативность на высоте, изначально обратил внимание на достойные работы в портфолио Анастасии и не разочаровался - дизайн требовался для личного сайта воспитателя детского сада и получился очень стильным и оригинальным. С удовольствием рекомендую Анастасию, готов сотрудничать в дальнейшем!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Четко и подробно расписана постановка задачи. Своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$15
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена вовремя и качественно.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Хорошо поставлена задача. Оплата своевременная. Буду рада сотрудничеству.
$15
10 баллов
9 лет назад
Всё было сделано хорошо. Я доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
$80
10 баллов
9 лет назад
Дизайн главной страницы сайта с первого раза "в десятку", по весьма общему описанию. Очень доволен и рекомендую всем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Спасибо за четкое ТЗ и своевременную оплату. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Дизайн сайтов
7 отзывов
от $100
от 2 дней
#380
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#124