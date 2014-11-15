Фото заставка для сайта

Добрый день!

Необходимо нарисовать (собрать) фоновое изображение для сайта http://piterbu.ru/ посвященного городу Санкт-Петербургу.

Размеры изображения:

левая колонка 161 пиксель | прозрачная центральная область 967 пикселей | правая колонка 161 пиксель. (размеры так же указаны на прикрепленном изображении). Высота минимум 900 пикселей.

Необходимо представить изображение в jpg формате не более 400 кб.

В результате хотелось бы получить фон (слева и права) подобный этому http://peterburg2.ru/.