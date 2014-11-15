Фото заставка для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок304 просмотра

Добрый день!

Необходимо нарисовать (собрать) фоновое изображение для сайта http://piterbu.ru/ посвященного городу Санкт-Петербургу.

Размеры изображения:

левая колонка 161 пиксель | прозрачная центральная область 967 пикселей | правая колонка 161 пиксель. (размеры так же указаны на прикрепленном изображении). Высота минимум 900 пикселей.

Необходимо представить изображение в jpg формате не более 400 кб.

В результате хотелось бы получить фон (слева и права) подобный этому http://peterburg2.ru/.

11 лет назад
turion10
Дамир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nastya-Oleinik
34 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
Работа выполнена вовремя и качественно.
Ответственный заказчик. Хорошо поставлена задача. Оплата своевременная. Буду рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Nastya-Oleinik
34 года
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн одностраничника.

    Дизайн одностраничника. С опытом дизайна продающих страниц от 1 года. В портфолио должны быть работы в области СРО. В отклике указывайте: 1. Стоимость Вашей работы. 2. Реальные сроки выполнения.

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $60

    Создать дизайн одностраничника (лэндинга) в соответствии с макетом. Макет прилагается. Страницу желательно сделать в светло-синих тонах. Картинки, инфографика - на ваш вкус Дизайн дб. простым и аккуратным

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать дизайн сайта

    Нуждаюсь в доработке дизайна интернет магазина, платформа InSales. Сайт - http://masky.myinsales.com.ua/ Что нужно сделать: 1. Перенести логотип до конца вправо, вместе с значками языков. 2. При увеличении ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн страницы про прототипу и темы tb

    Здравствуйте, коллеги. Нужен дизайн сайта про прототипу http://ninjamock.com/s/ktotsg. Дизайн должен быть на базе вот этой темы для twitter bootstap. http://wrapbootstrap.com/preview/WB0B30DGR. Общий размер макета должен быть как в теме inside .container. Т.е. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен персональный Responsive Website

    $250

    Добрый день коллеги Мне нужен персоналный Responsive Website , CMS 1-5 страниц с возможностью добавления Должна быть регистрация клента с автоматическим Подтверждением и после - отправление ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Картинка в шапку сайта

    Нужна картинка в шапку сайта, Требования к картинке: посетители сайта должны увидеть картинку своей свадьбы, нужно сделать как на моём эскизе, только красиво. на моём макете очень точное настроение. Принципиально: солнце, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Срочно внести правки в дизайн сайта

    $42

    Добрый день. Необходимо срочно внести правки в существующий дизайн сайта. Вся информация в ТЗ. Также прикрепляю пример макета, который нужно править. Остальные данные высылаются после начала сотрудничества. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад