Нужна картинка в шапку сайта,

Требования к картинке: посетители сайта должны увидеть картинку своей свадьбы, нужно сделать как на моём эскизе, только красиво.

на моём макете очень точное настроение. Принципиально: солнце, небо, вода, зелень, арка, моя морда

Файл в приложении,

Работа не сложная, заоблачные суммы прошу не писать

Нужен все лишь один коллаж и все