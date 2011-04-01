Вебмастер
Я не посредник а вебмастер,
Имею большой опыт наполнения CMS Joomla, WordPress, OpenCart, Tilda
Знаю Photoshop
Настройка сайта: меню, виджеты, рубрики, метки и т. д.
Умею довольно много.
Отвечаю в пределах 10 минут на входящие сообщения,
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Очень быстрый и компетентный знаток Джумлы. все быстро и четко, даже то, на что не рассчитывал.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, оплата сразу же после сдачи, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$50
10 баллов
13 лет назад
Добросовестный, обязательный и грамотный специалист. Всегда на связи, что очень важно. Выявленные недостатки и недоработки предыдущего исполнителя устраняет в процессе работы быстро и качественно, без требований дополнительного вознаграждения. Молодец! Сотрудничество продолжаем!
Ответный отзыв
Рекомендую
$2
10 баллов
13 лет назад
Качественно и быстро. Спасибо за помощь. Рад сотрудничать
Ответный отзыв
Четко поставлено задание быстрая проверка и оплата. Приятно сотрудничать с таким человеком.
$25
10 баллов
14 лет назад
Очень исполнительный и быстрый специалист. Мои лучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Рекомендую
$40
10 баллов
14 лет назад
PHP
Работа выполнена качественно и оперативно! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Очень приятно было работать с Андреем, четко поставленное ТЗ, быстрая проверка и оплата. Рекомендую !!!
Служба поддержки
нет отзывов
$5/час
от $10от 15 дней
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Контекстная реклама
нет отзывов
$5/час
от $25от 1 дня
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