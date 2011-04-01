omykhaylenko

Алексей Михайленко omykhaylenko

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Вебмастер

Я не посредник а вебмастер,

Имею большой опыт наполнения CMS Joomla, WordPress, OpenCart, Tilda

Знаю Photoshop

Настройка сайта: меню, виджеты, рубрики, метки и т. д.

Умею довольно много.

Отвечаю в пределах 10 минут на входящие сообщения,

Отзывы заказчиков

astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Джумла - ряд улучшений и исправлений на сайте
Joomla
Очень быстрый и компетентный знаток Джумлы. все быстро и четко, даже то, на что не рассчитывал.
Прекрасный заказчик, оплата сразу же после сдачи, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Администрирование и продвижение сайта удаленно
Добросовестный, обязательный и грамотный специалист. Всегда на связи, что очень важно. Выявленные недостатки и недоработки предыдущего исполнителя устраняет в процессе работы быстро и качественно, без требований дополнительного вознаграждения. Молодец! Сотрудничество продолжаем!
Рекомендую
Ответный отзыв
ExtraTraval
Павло 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
19 отзывов(-2)
$2
10 баллов
13 лет назад
Скриншоты сайтов для портфолио
Качественно и быстро. Спасибо за помощь. Рад сотрудничать
Четко поставлено задание быстрая проверка и оплата. Приятно сотрудничать с таким человеком.
Ответный отзыв
rich2011
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Необходимо доделать сайт на ucoz
Очень исполнительный и быстрый специалист. Мои лучшие рекомендации.
Рекомендую
Ответный отзыв
Andrei848
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
14 лет назад
Разместить два документа на сайте
PHP
Работа выполнена качественно и оперативно! Рекомендую!!!
Очень приятно было работать с Андреем, четко поставленное ТЗ, быстрая проверка и оплата. Рекомендую !!!
Ответный отзыв
Служба поддержки
нет отзывов
$5/час
от $10от 15 дней
#187
Контекстная реклама
нет отзывов
$5/час
от $25от 1 дня
#242