Необходима помощь в настройке WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок187 просмотров
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Всем привет, переношу сайт с CMS Joomla на CMS WordPress 

От вас нужна помощь в настройке страницы блога, прикрепил в файле задачу

WordPress
6 лет назад
omykhaylenko
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад