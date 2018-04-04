Требуется ремонт сайта на WP (v 4.9)

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки161 просмотр
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Сайт на WP, есть две явные проблемы (может что то еще найдется в процессе лечения).

Подробности неполадок в прикрепленном файле.

Доступы к копии сайта предоставлю после запроса через Л/С

6 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад