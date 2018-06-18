Перенос сайта.

[b]Сделать правки в шаблоне Аспро: Стройка, настройка CMRBitrix. ТЗ готов сбросить в личку.[/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Так как будут предоставлены доступы к существующему сайту принимаю предложения только от исполнителей с рейтингом и историей. Зарегистрированным вчера, без истории заказ не может быть выдан.
Задача перенести сайт к другому хостеру. Прошу сделать предложение по цене работы за перенос и настройку. Нагрузки на сайт нет, посещаемости нет и цель переноса сократить расходы на аренду сервера до нескольких евро в месяц.
сайт - соискатели.рф
переносить необходимо к http://webstyle.ru/ Они готовы оказать полное содействие со свой стороны.
немного, пока без паролей о сайте.
http://prntscr.com/j0ngc5 - вот такой выделенный сервер сейчас
Сервер арендован у компании Hetzner.de,
на нем установленны:
Debian/GNU Linux (операционная система)
Apache (веб сервер)
MySQL (база данных)
ISPConfig (панель управления сайтом)
на том же сервере запущена виртуальная kvm машина,
на которой установленны:
Debian/GNU Linux (операционная система)
NodeJS (сервер для работы WebRTC видеочатов)
turnserver (вспомогательный сервер для работы WebRTC видеочатов)
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать главную страницу сайта на Битриксе. С натяжкой и адаптивностью. Макеты в формате psd под смартфон, компьютер и планшет. Верстка необходима только для главной страницы, остальные верстать не нужно - необходимо чтобы они остались такими ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $300
Сайт: краскихоли.рф сайт на вордпрессе Задача: 1. внести изменения во внешний вид сайта + банер при закрытии (по макетам псд) 2. интегрировать сайт с корзиной (Екомерц) (по корзине есть нюанс, будем лично обсуждать. По факту, от списка покупок человек ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на WP, есть две явные проблемы (может что то еще найдется в процессе лечения). Подробности неполадок в прикрепленном файле. Доступы к копии сайта предоставлю после запроса через Л/ССистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
установит этот шаблон https://demo.yootheme.com/joomla/fjord с демо-данными, шаблон предоставлю.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. Нужен специалист который знает сайты на битрикс и желательно что бы знал и 1С. Нужно в карточку товара добавить «сэтим товаром покупают». Сайт divosad.ru Можем дать так же и доступ к нашей 1С с которой ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $5
Сайт раскрасок [url=http://raskrasil.com/]raskrasil.com [/url]Вордпресс на шаблоне Avada.Сейчас раскраски выводятся через фьюжн галерею вот так: [url=https://raskrasil.com/raskraski-sobachek-raspechatajte-onlajn-besplatno/]https://raskrasil.com/raskraski-sobachek-raspechatajte-onlajn-besplatno/[/url] Хочу сменить способ вывода на вот такой: [url=https://raskrasil.com/tesyt/]https://raskrasil.com/tesyt/[/url] Чтобы я просто разбивал страницу на 2 колонки фьюжн билдером (плагин, аналог компоузера) и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужен специалист по Magento минимум 1 отзыв .Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт: краскихоли.рф сайт на вордпрессе Задача: 1. внести изменения во внешний вид сайта + банер при закрытии (по макетам псд) 2. интегрировать сайт с корзиной (Екомерц) (по корзине есть нюанс, будем лично обсуждать. По факту, от списка покупок человек ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Онлайн сервису нужно сделать интернет-магазин по отправке электронных товаров покупателям. Если есть опыт, предлагайте свои варианты реализации. Более подробное ТЗ откликнувшимся. Оплата поэтапно либо в концеСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад