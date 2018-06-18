Перенос сайта.

Так как будут предоставлены доступы к существующему сайту принимаю предложения только от исполнителей с рейтингом и историей. Зарегистрированным вчера, без истории заказ не может быть выдан.

Задача перенести сайт к другому хостеру. Прошу сделать предложение по цене работы за перенос и настройку. Нагрузки на сайт нет, посещаемости нет и цель переноса сократить расходы на аренду сервера до нескольких евро в месяц.

сайт - соискатели.рф

переносить необходимо к http://webstyle.ru/ Они готовы оказать полное содействие со свой стороны.

немного, пока без паролей о сайте.

http://prntscr.com/j0ngc5 - вот такой выделенный сервер сейчас

Сервер арендован у компании Hetzner.de,

на нем установленны:

Debian/GNU Linux (операционная система)

Apache (веб сервер)

MySQL (база данных)

ISPConfig (панель управления сайтом)

на том же сервере запущена виртуальная kvm машина,

на которой установленны:

Debian/GNU Linux (операционная система)

NodeJS (сервер для работы WebRTC видеочатов)

turnserver (вспомогательный сервер для работы WebRTC видеочатов)