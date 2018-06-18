Перенос сайта.

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка229 просмотров
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Так как будут предоставлены доступы к существующему сайту принимаю предложения только от исполнителей с рейтингом и историей.  Зарегистрированным вчера, без истории заказ не может быть выдан. 

Задача перенести сайт к другому хостеру. Прошу сделать предложение по цене работы за перенос и настройку.  Нагрузки на сайт нет, посещаемости нет и цель переноса сократить расходы на аренду сервера до нескольких евро в месяц.

сайт - соискатели.рф

переносить необходимо к http://webstyle.ru/  Они готовы оказать полное содействие со свой стороны.

немного, пока без паролей о сайте.

 http://prntscr.com/j0ngc5 - вот такой выделенный сервер сейчас

 Сервер арендован у компании Hetzner.de,

 на нем установленны:

 Debian/GNU Linux (операционная система)

 Apache (веб сервер)

 MySQL (база данных)

 ISPConfig (панель управления сайтом)

 на том же сервере запущена виртуальная kvm машина,

 на которой установленны:

 Debian/GNU Linux (операционная система)

 NodeJS (сервер для работы WebRTC видеочатов)

 turnserver (вспомогательный сервер для работы WebRTC видеочатов) 

6 лет назад
Yuri2d
Юрий 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
porfeus
Денис 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$60
2 дня
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