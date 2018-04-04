Верстка редизайна сайта по макетам (десктоп + адаптив)

$300
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок233 просмотра
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Сайт: краскихоли.рф

сайт на вордпрессе

Задача: 

1. внести изменения во внешний вид сайта + банер при закрытии (по макетам псд)

2. интегрировать сайт с корзиной (Екомерц) (по корзине есть нюанс, будем лично обсуждать. По факту, от списка покупок человек переходит с сформированным заказом в мессенджер)

3. в блоке с картой подключить boxberry

в аттаче главная десктоп + мобильная 

6 лет назад
DMatanga
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад