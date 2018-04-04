[b]Сделать правки в шаблоне Аспро: Стройка, настройка CMRBitrix. ТЗ готов сбросить в личку.[/b]
Верстка редизайна сайта по макетам (десктоп + адаптив)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: краскихоли.рф
сайт на вордпрессе
Задача:
1. внести изменения во внешний вид сайта + банер при закрытии (по макетам псд)
2. интегрировать сайт с корзиной (Екомерц) (по корзине есть нюанс, будем лично обсуждать. По факту, от списка покупок человек переходит с сформированным заказом в мессенджер)
3. в блоке с картой подключить boxberry
в аттаче главная десктоп + мобильная
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать главную страницу сайта на Битриксе. С натяжкой и адаптивностью. Макеты в формате psd под смартфон, компьютер и планшет. Верстка необходима только для главной страницы, остальные верстать не нужно - необходимо чтобы они остались такими ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт на WP, есть две явные проблемы (может что то еще найдется в процессе лечения). Подробности неполадок в прикрепленном файле. Доступы к копии сайта предоставлю после запроса через Л/ССистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
установит этот шаблон https://demo.yootheme.com/joomla/fjord с демо-данными, шаблон предоставлю.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. Нужен специалист который знает сайты на битрикс и желательно что бы знал и 1С. Нужно в карточку товара добавить «сэтим товаром покупают». Сайт divosad.ru Можем дать так же и доступ к нашей 1С с которой ...Завершен6 лет назад
- $5
Сайт раскрасок [url=http://raskrasil.com/]raskrasil.com [/url]Вордпресс на шаблоне Avada.Сейчас раскраски выводятся через фьюжн галерею вот так: [url=https://raskrasil.com/raskraski-sobachek-raspechatajte-onlajn-besplatno/]https://raskrasil.com/raskraski-sobachek-raspechatajte-onlajn-besplatno/[/url] Хочу сменить способ вывода на вот такой: [url=https://raskrasil.com/tesyt/]https://raskrasil.com/tesyt/[/url] Чтобы я просто разбивал страницу на 2 колонки фьюжн билдером (плагин, аналог компоузера) и ...Завершен6 лет назад
Нужен специалист по Magento минимум 1 отзыв .Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт: краскихоли.рф сайт на вордпрессе Задача: 1. внести изменения во внешний вид сайта + банер при закрытии (по макетам псд) 2. интегрировать сайт с корзиной (Екомерц) (по корзине есть нюанс, будем лично обсуждать. По факту, от списка покупок человек ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Онлайн сервису нужно сделать интернет-магазин по отправке электронных товаров покупателям. Если есть опыт, предлагайте свои варианты реализации. Более подробное ТЗ откликнувшимся. Оплата поэтапно либо в концеСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Переделать Корзину в джумла+виртумарт. В стандартном виде процесс оформления покупки составлен из нескольких идущих друг за другом страниц. Нужно все это упростить - сделать на одной странице заполнение всех полей.Завершен6 лет назад