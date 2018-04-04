Нужна доработка магазина на BM-Shop

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка141 просмотр
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Есть магазин на BmShop. Требуется внести изменения  в структуру и функционал магазина на примере уже существующего сайта (совместив наши и новые возможности, а не полностью скопировав образец.) 

Ищем специалиста, знающего этот движок и работавшего с ним.

При ответе пожалуйста указываете, что готовы и знаете как работать по бм-шопу.

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6 лет назад
veresk22
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад