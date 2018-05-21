Необходимо написать текст для сайта базы отдыха

Сайт v-8.com.ua Требуется написать тексты для категорий на сайте авто запчастей (категории моторных масел / автохимии / жидкостей / аккумуляторов и т.д) Для тестового текста ТЗ 1. Технически грамотный текст. Вхождение ключевыхслов должно быть точным. 2. Расположение КС должно быть равномерным.Использовать КС ...
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Необходимо написать тексты на страницы для сайта базы отдыха, их будет примерно 3.
Желаемый размер текста: 2000-2500
Цель текста: рассказать о преимуществах на определенной странице сайта, о отдыхе на Азовском море на нашей базе.
Требования к содержанию:
- легко читаться;
- соответствовать теме и полностью раскрывать ее;
- озвучить проблему и пообещать ее решить к концу текста;
- четко формулировать мысли(без воды);
В тексте не должно быть:
- общих вводных фраз типа“известно, что...”;
- длинных предложений с кучей различных оборотов;
- лишней информации, не относящейся к делу (типа истории Англии).
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