Необходимо написать текст для сайта базы отдыха

Необходимо написать тексты на страницы для сайта базы отдыха, их будет примерно 3.

Желаемый размер текста: 2000-2500

Цель текста: рассказать о преимуществах на определенной странице сайта, о отдыхе на Азовском море на нашей базе.

Требования к содержанию:

легко читаться;

соответствовать теме и полностью раскрывать ее;

озвучить проблему и пообещать ее решить к концу текста;

четко формулировать мысли(без воды);

Статья должна быть структурированная, с заголовками

В тексте не должно быть:

общих вводных фраз типа“известно, что...”;

длинных предложений с кучей различных оборотов;

лишней информации, не относящейся к делу (типа истории Англии).

Подробнее о текстах будет при переписке