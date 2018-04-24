Нужны тексты для категорий (сайт автозапчастей)

Создать и вести тему на психологическом форуме. Желательно девушка психолог. Оплата небольшая.
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Сайт v-8.com.ua
Требуется написать тексты для категорий на сайте авто запчастей (категории моторных масел / автохимии / жидкостей / аккумуляторов и т.д)
Для тестового текста ТЗ
1. Технически грамотный текст. Вхождение ключевыхслов должно быть точным.
2. Расположение КС должно быть равномерным.Использовать КС в заголовках и подзаголовках
3. Предложения должны быть легко воспринимаемыми.Абзацы по 3-6 предложений
4. Уникальность 100%
5. Заспамленность не более 30%
- Тема: Моторные масла / моторное масло
- Ссылка: https://v-8.com.ua/category/motornye-masla
- К.С: Купить моторное масло, масло для двигателя, (вязкость масла 10W40, 5W40, 5W30), Топливо экономично моторне масло, Моторное масло и аналоги, Оригинальные моторные масла, Масла для дизельных и бензиновых двигателей, (Спецификация масла по API: SN, SM, SL), Синтетическое, полусинтетическое масло
- Кол-во символов: 2000-2500
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