Нужны тексты для категорий (сайт автозапчастей)

КопирайтингЗакрыт7 заявок248 просмотров
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Сайт v-8.com.ua

Требуется написать тексты для категорий на сайте авто запчастей (категории моторных масел / автохимии / жидкостей / аккумуляторов и т.д)

Для тестового текста ТЗ 

1.      Технически грамотный текст. Вхождение ключевыхслов должно быть точным.

2.      Расположение КС должно быть равномерным.Использовать КС в заголовках и подзаголовках

3.      Предложения должны быть легко воспринимаемыми.Абзацы по 3-6 предложений

4.      Уникальность 100%

5.      Заспамленность не более 30%

  • Тема: Моторные масла / моторное масло
  • Ссылка: https://v-8.com.ua/category/motornye-masla
  • К.С: Купить моторное масло,  масло для двигателя, (вязкость масла 10W40, 5W40, 5W30), Топливо экономично моторне масло, Моторное масло и аналоги, Оригинальные моторные масла, Масла для дизельных и бензиновых двигателей, (Спецификация масла по API: SN, SM, SL), Синтетическое, полусинтетическое масло
  • Кол-во символов: 2000-2500
6 лет назад
V-8
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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