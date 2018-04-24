Контент для сайта

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КопирайтингЗавершен9 заявок411 просмотров
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написание текстов в соответствии с ТЗ

6 лет назад
_veronika_v
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Cini4kin
Дмитрий 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$6
1 день
Дмитрий ответственно подходит к выполнению заданий. Быстро и качественно выполняет задания в соответствии с ТЗ. Рекомендую!
Как всегда самые положительные впечатления. Четкая задача и быстрая оплата работы от Вероники гарантирована.
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