Нужно написать сео-текст, 3к+3к

$25
КопирайтингЗавершен4 заявки167 просмотров
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Нужен сео-текст ~3к + ~3к отзывы-кейсы, тематика - знакомства. Максимально по-человечески, качественно. Сдать нужно сегодня,  заплатить готов +/-5 баксов за 1к вебманями (или предложите свой вариант).

6 лет назад
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Guru_texta
Сергей 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
56 отзывов
6 лет назад
$30
1 день
Отличные тексты, очень оперативно, по объёму получилось даже больше, чем было запланировано.
Отличный заказчик, четкая задача и своевременная оплата. С удовольствием поработаю еще.
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