Нужно написать сео-текст, 3к+3к

Создать и вести тему на психологическом форуме. Желательно девушка психолог. Оплата небольшая.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сео-текст ~3к + ~3к отзывы-кейсы, тематика - знакомства. Максимально по-человечески, качественно. Сдать нужно сегодня, заплатить готов +/-5 баксов за 1к вебманями (или предложите свой вариант).
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