Контент для интернет-магазина био косметики

КопирайтингЗакрыт11 заявок238 просмотров
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Ищем копирайтера для генерации качественного контента в блог интернет-магазина. Тематика интернет-магазина - био косметика.

Вы должны быть в теме, если работали в этой нише или обладаете образованием в косметологической отрасли - будет вашим конкурентным преимуществом.

6 лет назад
dron
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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